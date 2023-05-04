Shaman, Дарья Мороз, Мартиросян и Шагин поучаствовали в "Русских чтениях" со стихами о войне

"Русские чтения", приуроченные ко Дню Победы, состоялись сегодня в Музее Победы на Поклонной горе. Известные актёры и поэты, певцы и музыканты прочитали со сцены стихи и отрывки из прозы, посвящённые Великой Отечественной войне. В репертуаре оказались произведения как поэтов-фронтовиков, так и наших современников.

Звёзды прочитали любимые стихи о войне и фронтовую прозу на "Русских чтениях Победы". Видео © LIFE

Так, заслуженная артистка РФ Дарья Мороз проникновенно прочла отрывок из рассказа Константина Симонова "Книга посетителей". Он не боялся писать правду о войне, так как был участником Великой Отечественной войны и свидетелем тех событий. Для героев писателя это проверка на честность, порядочность и мужество. А вот российская певица, артистка лейбла Black Star Анет Сай выбрала для "Русских чтений" бессмертное стихотворение Анны Ахматовой, которое знакомо каждому россиянину со школьной скамьи. "Мужество" было написано поэтессой во время эвакуации, в Ташкенте. В тот момент Ахматова очень сильно переживала трагедию нацистского вторжения в Советский Союз и искренне сопереживала своему народу.

Влад Маленко — один из самых оригинальных и известных широкой аудитории современных российских поэтов — приготовил для участников "Русских чтений" особый подарок: он прочитал своё стихотворение "Ржев", к которому, по собственному признанию, старается возвращаться редко.

На сцену "Русских чтений" сегодня также поднимались актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян, звезда фильмов "Куприн. Яма", "Подкидыш", "Стиляги" и "Бесы" Антон Шагин, телеведущая Полина Цветкова и многие другие российские деятели культуры, искусства и кинематографа. Мир музыки на "Русских чтениях" представил известный певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman (Шаман). Он прочитал со сцены стихотворение "Священная война" и поздравил зрителей и всех россиян с наступающим праздником — Днём Победы.

Во время мероприятия при поддержке Народного фронта дали официальный старт акции "Книга — фронту!" по сбору произведений литературы для участников СВО. Инициатива продолжает традиции времён Великой Отечественной войны.