В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

В России стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая. В этом году она пройдёт во всех регионах РФ, в том числе в новых субъектах страны, сообщает РИА "Новости".

По словам председателя движения "Волонтёры Победы", зампреда Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко, символику будут раздавать более 30 тысяч волонтёров. Она добавила, что за последние несколько лет значение символа георгиевской ленты стало шире: если раньше этот символ был связан с гордостью за Победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества.