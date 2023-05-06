В ДНР возложили цветы к Саур-Могиле по просьбе 101-летнего ветерана

Активисты "Молодой гвардии" ДНР в преддверии Дня Победы возложили цветы к мемориалу Саур-Могила по просьбе 101-летнего ветерана из Сахалинской области Василия Андреева. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Молодогвардейцы ДНР возложили цветы к Саур-Могиле по просьбе 101-летнего ветерана. Видео © Telegram / Молодая гвардия

Как рассказали активисты, ветеран Василий Васильевич проходил службу в составе 3-го Украинского фронта. Он прошёл всю войну, получив несколько тяжёлых ранений и контузию. В те же годы мужчина познакомился с будущей женой, с которой после окончания конфликта обосновался на Сахалине.

