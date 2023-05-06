В ДНР возложили цветы к Саур-Могиле по просьбе 101-летнего ветерана
Активисты "Молодой гвардии" ДНР в преддверии Дня Победы возложили цветы к мемориалу Саур-Могила по просьбе 101-летнего ветерана из Сахалинской области Василия Андреева. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Молодогвардейцы ДНР возложили цветы к Саур-Могиле по просьбе 101-летнего ветерана. Видео © Telegram / Молодая гвардия
Как рассказали активисты, ветеран Василий Васильевич проходил службу в составе 3-го Украинского фронта. Он прошёл всю войну, получив несколько тяжёлых ранений и контузию. В те же годы мужчина познакомился с будущей женой, с которой после окончания конфликта обосновался на Сахалине.
"Активисты из ДНР записали этот ролик специально для ветерана. В преддверии Дня Победы молодогвардейцы из Сахалинской области обязательно покажут его Василию Васильевичу!" — говорится в сообщении организации.
Ранее Лайф писал о том, что в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк". Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сотни наших соотечественников и граждан стран СНГ. Такое же мероприятие провели в Палестине, а в сирийском Алеппо прошла акция "Георгиевская ленточка".
Кадр из видео Telegram / Молодая гвардия