В Анкаре сотни человек присоединились к акции "Бессмертный полк"

В субботу, 6 мая, в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк". Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сотни наших соотечественников и жителей стран СНГ, проживающих в турецкой столице, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Турции.

В Анкаре сотни людей присоединились к акции "Бессмертный полк". Видео © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği

"Мероприятие было организовано ассоциацией Преподавателей-русистов и переводчиков Анкары при поддержке Посольства и Русского дома. В турецкой столице оно проводится уже в шестой раз", — говорится в сообщении диппредставительства.

В рамках торжественных мероприятий прозвучали песни военных лет, собравшиеся пронесли двадцатиметровую Георгиевскую ленту, а также портреты своих дедов и прадедов, стоявших за Великой Победой.











