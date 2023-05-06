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6 мая, 12:14

В Анкаре сотни человек присоединились к акции "Бессмертный полк"

В субботу, 6 мая, в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк". Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сотни наших соотечественников и жителей стран СНГ, проживающих в турецкой столице, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Турции.

В Анкаре сотни людей присоединились к акции "Бессмертный полк". Видео © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği

"Мероприятие было организовано ассоциацией Преподавателей-русистов и переводчиков Анкары при поддержке Посольства и Русского дома. В турецкой столице оно проводится уже в шестой раз", — говорится в сообщении диппредставительства.

В рамках торжественных мероприятий прозвучали песни военных лет, собравшиеся пронесли двадцатиметровую Георгиевскую ленту, а также портреты своих дедов и прадедов, стоявших за Великой Победой.

  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
  • "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği
    "Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği

"Бессмертный полк" в Анкаре. Фото © Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği

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В Палестине состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Палестине состоялось шествие "Бессмертного полка"

А ранее Лайф сообщал, что участники "Бессмертного полка" в Демократической Республике Конго хором спели "Катюшу" на русском языке". В Каире же выходцы из России и неравнодушные египтяне присоединились к акции "Окна Победы".

Обложка ©

Telegram / Rusya Ankara Büyükelçiliği

Наталья Исакова
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