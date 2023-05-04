Участники "Бессмертного полка" в ДР Конго хором спели "Катюшу"

Жители разных стран присоединяются к празднованию Дня Победы, с теплотой и благодарностью вспоминая подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, рассказали в МИД РФ. Участники мероприятий делятся в Сети трогательными кадрами.

В Каире стартовала акция "Окна Победы". Фото © t.me / Посольство РФ в Египте

В Каире стартовала акция "Окна Победы". Фото © t.me / Посольство РФ в Египте

В Каире стартовала акция "Окна Победы". Фото © t.me / Посольство РФ в Египте

В Каире выходцы из России и неравнодушные египтяне присоединились к акции "ОкнаПобеды", украсив дома, школы, автобусные остановки и стёкла своих квартир символами Победы, а дети приходят на уроки с георгиевскими лентами на груди и вспоминают героев Великой Отечественной войны. Поддержали акцию и в Турции. Там учащиеся школы при посольстве РФ имени Героя России А.Г. Карлова тоже надели георгиевские ленты.

В Турции украшают окна символами Победы. Фото © t.me / Посольство РФ в Турции

В Турции украшают окна символами Победы. Фото © t.me / Посольство РФ в Турции

В Таджикистане прошёл "Бессмертный полк", его организовали сотрудники российского посольства и "Русского дома". Среди участников были ученики и педагоги школы "Ворисони илм" города Бустона, где преподаётся русский язык. Ребята пели советские песни и читали стихи о Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк" в Таджикистане. Фото © t.me / Zaщитники

"Бессмертный полк" в Таджикистане. Фото © t.me / Zaщитники

И даже в Демократической Республике Конго прошла акция "Бессмертный полк". Потомки победителей вышли с портретами прадедов, воевавших с фашистами. Жители Конго тоже присоединились к колонне с российскими и советскими флагами, отдавая дань памяти подвигу советских воинов. А местный африканский ансамбль исполнил знаменитую "Катюшу" на русском языке.

"Бессмертный полк " в Конго. Видео © t.me / Zащитники

"Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек", — рассказала пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алина Мирзаханова.