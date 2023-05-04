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4 мая, 15:18

В Петербурге прошёл автопробег в память о защитниках Ленинграда

<p>В Петербурге прошёл автопробег в память о защитниках Ленинграда. Фото © VK / <a href="https://vk.com/spbkomobr?w=wall-172984518_32955" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет по образованию, Санкт-Петербург</a></p>

В Петербурге прошёл автопробег в память о защитниках Ленинграда. Фото © VK / Комитет по образованию, Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге потомки легендарных защитников блокадного Ленинграда организовали автопробег "Дороги, которые нам не забыть". Участниками акции стало более двухсот человек, в том числе школьники и победители различных соревнований, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге прошёл автопробег в память о защитниках Ленинграда. Видео © VK / телеканал "Санкт-Петербург"

"Разумеется, не у всех родственники были во время войны в Ленинграде, но ужас тех лет ощущался по всей стране. Во многие истории сложно поверить или представить их", рассказал организатор Антон Думанский.

Автоколонна начала движение от площади Победы и проехала по всем памятным местам города, среди них — Дорога жизни и Невский пятачок. Участники наклеили на машины портреты тех, кто насмерть стоял ради победы над фашистами, а также тех, кто прошёл испытание блокадой — детей и стариков.

В начале автопробега активисты возложили венки к Монументу защитникам Ленинграда на площади Победы. Мероприятие закончится только вечером.

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Татьяна Миссуми
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