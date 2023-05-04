В Санкт-Петербурге потомки легендарных защитников блокадного Ленинграда организовали автопробег "Дороги, которые нам не забыть". Участниками акции стало более двухсот человек, в том числе школьники и победители различных соревнований, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге прошёл автопробег в память о защитниках Ленинграда. Видео © VK / телеканал "Санкт-Петербург"

"Разумеется, не у всех родственники были во время войны в Ленинграде, но ужас тех лет ощущался по всей стране. Во многие истории сложно поверить или представить их", — рассказал организатор Антон Думанский.

Автоколонна начала движение от площади Победы и проехала по всем памятным местам города, среди них — Дорога жизни и Невский пятачок. Участники наклеили на машины портреты тех, кто насмерть стоял ради победы над фашистами, а также тех, кто прошёл испытание блокадой — детей и стариков.

В начале автопробега активисты возложили венки к Монументу защитникам Ленинграда на площади Победы. Мероприятие закончится только вечером.