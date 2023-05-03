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3 мая, 12:04

Легендарные раритетные танки откроют парады Победы в ряде городов России

"Уралвагонзавод" подготовил к парадам Победы свыше 20 единиц техники времён ВОВ

<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/uvznews/2410" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УралВагонЗавод — УВЗ</a></p>

Фото © t.me / УралВагонЗавод — УВЗ

На парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге примут участие свыше 20 раритетных танков и артиллерийских установок концерна "Уралвагонзавод". Об этом рассказали на самом предприятии.

"Сотрудники предприятий концерна "Уралвагонзавод" на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники: традиционно танки Т-З4 и САУ принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна. Не станет исключением и 9 мая 2023 года", — говорится в телеграм-канале завода.

В руководстве "Уралвагонзавода" подчеркнули, что считают подобные акции своим вкладом в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Так, на параде в Нижнем Тагиле в строю пройдёт Т-34-85, который был выпущен в 1945 году и в будни стоит в музее бронетанковой техники. В Челябинске по улицам проедут Т-34, танк ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. В Северной столице жители также увидят легендарные Т-34 и установки СУ-100. Вся техника находится в рабочем состоянии, которое обеспечивают сотрудники завода.

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Ранее в Кремле сообщили, что участники специальной военной операции примут участие в Параде Победы 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. Например, Красная площадь будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая.

Татьяна Миссуми
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