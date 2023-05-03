Легендарные раритетные танки откроют парады Победы в ряде городов России

На парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге примут участие свыше 20 раритетных танков и артиллерийских установок концерна "Уралвагонзавод". Об этом рассказали на самом предприятии.

"Сотрудники предприятий концерна "Уралвагонзавод" на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники: традиционно танки Т-З4 и САУ принимают участие в парадах Победы в регионах присутствия концерна. Не станет исключением и 9 мая 2023 года", — говорится в телеграм-канале завода.

В руководстве "Уралвагонзавода" подчеркнули, что считают подобные акции своим вкладом в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Так, на параде в Нижнем Тагиле в строю пройдёт Т-34-85, который был выпущен в 1945 году и в будни стоит в музее бронетанковой техники. В Челябинске по улицам проедут Т-34, танк ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. В Северной столице жители также увидят легендарные Т-34 и установки СУ-100. Вся техника находится в рабочем состоянии, которое обеспечивают сотрудники завода.