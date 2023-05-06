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6 мая, 09:16

В Палестине состоялось шествие "Бессмертного полка"

<p>Шествие "Бессмертного полка" в Палестине. Обложка © t.me /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://t.me/polkpress/277" target="_blank" rel="noopener noreferrer">polkpress</a></p>

Шествие "Бессмертного полка" в Палестине. Обложка © t.me / polkpress

В Вифлееме состоялось шествие "Бессмертного полка". Несмотря на сложную обстановку, сотни россиян и граждан стран СНГ смогли приехать и принять участие в акции, которую организовал Русский дом в Вифлееме.

"В Палестине прошло комплексное мероприятие, посвящённое Дню Победы. В этом году в Русский дом Вифлеема съехалось более 250 соотечественников и выпускников вузов стран СНГ с семьями… Колонна "Бессмертного полка" под песни военных лет прошла по одной из центральных улиц города", — сообщили в телеграм-канале "Международный Бессмертный полк".

Участники "Бессмертного полка" в ДР Конго хором спели "Катюшу"

Участники "Бессмертного полка" в ДР Конго хором спели "Катюшу"

Участники акции несли в руках портреты ветеранов, красные знамёна и российские флаги. Колонна растянулась на сотни метров. После окончания шествия в концертом зале Русского дома звучали приветственные речи и поздравления. Также состоялся праздничный концерт, в ходе которого были исполнены песни времён Великой Отечественной войны.

Ранее Лайф писал, что большинство россиян (65%) считают День Победы самым важным праздником в году. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 Мая возглавляет рейтинг последние пять лет, а до этого первенство принадлежало Новому году.

МИД, Минпросвещения и "Русский дом" в Каире поддержали акцию "Окна Победы"

МИД, Минпросвещения и "Русский дом" в Каире поддержали акцию "Окна Победы"

Иван Косицын
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