В Палестине состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Вифлееме состоялось шествие "Бессмертного полка". Несмотря на сложную обстановку, сотни россиян и граждан стран СНГ смогли приехать и принять участие в акции, которую организовал Русский дом в Вифлееме.

"В Палестине прошло комплексное мероприятие, посвящённое Дню Победы. В этом году в Русский дом Вифлеема съехалось более 250 соотечественников и выпускников вузов стран СНГ с семьями… Колонна "Бессмертного полка" под песни военных лет прошла по одной из центральных улиц города", — сообщили в телеграм-канале "Международный Бессмертный полк".

Участники акции несли в руках портреты ветеранов, красные знамёна и российские флаги. Колонна растянулась на сотни метров. После окончания шествия в концертом зале Русского дома звучали приветственные речи и поздравления. Также состоялся праздничный концерт, в ходе которого были исполнены песни времён Великой Отечественной войны.