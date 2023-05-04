МИД, Минпросвещения и "Русский дом" в Каире поддержали акцию "Окна Победы"

В рамках всероссийской акции "Окна Победы", приуроченной к 9 Мая, школьники по всей стране вместе с родителями украсили окна своих домов и квартир надписями и рисунками, посвящёнными победе в Великой Отечественной войне. О старте главного этапа акции объявило российское движение детей и молодёжи "Движение Первых".

Участники акции из РДДМ "Движение Первых". Видео © t.me / Минпросвещения РФ

В акции приняли участие органы госвласти — Министерство просвещения и Минздрав России, а также Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Социальный фонд России по Краснодарскому краю.

Участницы акции "Окна Победы". Фото © t.me / Департамент здравоохранения РФ по Тюменской области

"Совсем скоро наша страна будет отмечать День Великой Победы, и в преддверии этого важнейшего праздника по всей стране проходит множество мероприятий, акций и марафонов, направленных на увековечивание памяти о подвиге наших предков — советских героев, спасших мир от фашизма", — отметили в Минпросвещения.

Акция "Окна Победы" в Соцфонде РФ. Фото © VK / СФР по Краснодарскому краю

Патриотическая акция "Окна Победы" обрела международный охват: в ней приняли участие сотрудники Русского дома в Каире. Ученики русской школы и активисты египетского крыла движения "Волонтёры Победы" украсили символами победы свои дома и рабочие места.

В преддверии 9 Мая фотографиями с праздничных мероприятий также поделились ученики школы при посольствах России в Турции, Таджикистане, а ежегодная акция "Бессмертный полк" прошла в Таджикистане и в Демократической республике Конго.







