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4 мая, 17:39

МИД, Минпросвещения и "Русский дом" в Каире поддержали акцию "Окна Победы"

<p>Обложка © VK / "<a href="https://vk.com/club220160628" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РДДМ "Движение Первых" </a></p>

Обложка © VK / "РДДМ "Движение Первых"

В рамках всероссийской акции "Окна Победы", приуроченной к 9 Мая, школьники по всей стране вместе с родителями украсили окна своих домов и квартир надписями и рисунками, посвящёнными победе в Великой Отечественной войне. О старте главного этапа акции объявило российское движение детей и молодёжи "Движение Первых".

Участники акции из РДДМ "Движение Первых". Видео © t.me / Минпросвещения РФ

В акции приняли участие органы госвласти — Министерство просвещения и Минздрав России, а также Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Социальный фонд России по Краснодарскому краю.

Участницы акции "Окна Победы". Фото © t.me / Департамент здравоохранения РФ по Тюменской области

Участницы акции "Окна Победы". Фото © t.me / Департамент здравоохранения РФ по Тюменской области

"Совсем скоро наша страна будет отмечать День Великой Победы, и в преддверии этого важнейшего праздника по всей стране проходит множество мероприятий, акций и марафонов, направленных на увековечивание памяти о подвиге наших предков — советских героев, спасших мир от фашизма", — отметили в Минпросвещения.

Акция "Окна Победы" в Соцфонде РФ. Фото © VK / СФР по Краснодарскому краю

Акция "Окна Победы" в Соцфонде РФ. Фото © VK / СФР по Краснодарскому краю

Патриотическая акция "Окна Победы" обрела международный охват: в ней приняли участие сотрудники Русского дома в Каире. Ученики русской школы и активисты египетского крыла движения "Волонтёры Победы" украсили символами победы свои дома и рабочие места.

Shaman присоединился к "Бессмертному полку" и со слезами на глазах поведал историю прадеда, героя ВОВ

Shaman присоединился к "Бессмертному полку" и со слезами на глазах поведал историю прадеда, героя ВОВ

В преддверии 9 Мая фотографиями с праздничных мероприятий также поделились ученики школы при посольствах России в Турции, Таджикистане, а ежегодная акция "Бессмертный полк" прошла в Таджикистане и в Демократической республике Конго.

  • Сотрудники "Русского дома" в Каире. Фото © t.me / zachitniki
    Сотрудники "Русского дома" в Каире. Фото © t.me / zachitniki
  • "Бессмертный полк" в Таджикистане. Фото © t.me / zachitniki
    "Бессмертный полк" в Таджикистане. Фото © t.me / zachitniki
  • Ученики школы при посольстве России в Турции. Фото © t.me / zachitniki
    Ученики школы при посольстве России в Турции. Фото © t.me / zachitniki
  • "Бессмертный полк" в Конго. Скриншот © t.me / zachitniki
    "Бессмертный полк" в Конго. Скриншот © t.me / zachitniki

Сотрудники "Русского дома" в Каире. Фото © t.me / zachitniki

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Ранее Лайф публиковал видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая.

Ирина Фальке
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