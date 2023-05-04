Shaman присоединился к "Бессмертному полку" и со слезами на глазах поведал историю прадеда, героя ВОВ
Певец Shaman присоединился к новым форматам проведения "Бессмертного полка"
Shaman (Ярослав Дронов). Обложка © Бессмертный полк России
Автор и исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) присоединяется к новым форматам "Бессмертного полка", который традиционно проводится в День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в России и за её пределами.
Shaman (Ярослав Дронов). Видео © "Бессмертный полк России"
В этом году участникам ежегодной акции памяти предложили разместить портрет героя своей семьи на автомобиле или одежде, а также рассказать о нём в социальных сетях, а 9 Мая заменить свой аватар на его фото. Shaman уже нанёс на футболку фото своего прадеда Михаила Сергеевича Селёдкина, который воевал артиллеристом на Ленинградском фронте. В ней он собирается в День Победы дать праздничный концерт в Екатеринбурге.
Shaman (Ярослав Дронов). Фото © "Бессмертный полк России"
Певец рассказал, что герой их семьи служил артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде. Михаил Сергеевич пережил блокаду Ленинграда, а Победу встретил младшим сержантом и с медалью "За отвагу". Артист поделился историей прадеда с "Волонтёрами Победы" и присоединился к акции "Стена памяти". Во время рассказа о предке-герое он не смог сдержать слёз.
Shaman (Ярослав Дронов). Фото © "Бессмертный полк России"
"В Великую Отечественную войну наши деды и прадеды сражались за родину и победили. И сейчас наши парни также героически сражаются за свою отчизну", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах.