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19 апреля, 11:36

Шествие "Бессмертного полка" проведут в Сербии с гостями из Петербурга

В Сербии пройдёт шествие "Бессмертного полка"

Представители ветеранских организаций Санкт-Петербурга 9 Мая примут участие в праздновании Дня Победы и шествии "Бессмертного полка" в Белграде. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая

"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая

Визит запланирован в рамках укрепления партнёрских отношений между Белградом и Петербургом. Акцию "Бессмертный полк" также проведут в сербских городах Нови-Сад и Ниш. Кроме того, в столице Сербии осенью планируют организовать фотовыставку, посвящённую Северной столице.

Ранее Лайф писал, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах.

МВД обещает не штрафовать автовладельцев за портреты героев "Бессмертного полка"

МВД обещает не штрафовать автовладельцев за портреты героев "Бессмертного полка"

Обложка ©

ТАСС / Оксана Тоскич

Иван Косицын
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