Шествие "Бессмертного полка" проведут в Сербии с гостями из Петербурга

Представители ветеранских организаций Санкт-Петербурга 9 Мая примут участие в праздновании Дня Победы и шествии "Бессмертного полка" в Белграде. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" .

Визит запланирован в рамках укрепления партнёрских отношений между Белградом и Петербургом. Акцию "Бессмертный полк" также проведут в сербских городах Нови-Сад и Ниш. Кроме того, в столице Сербии осенью планируют организовать фотовыставку, посвящённую Северной столице.