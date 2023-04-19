Шествие "Бессмертного полка" проведут в Сербии с гостями из Петербурга
В Сербии пройдёт шествие "Бессмертного полка"
Представители ветеранских организаций Санкт-Петербурга 9 Мая примут участие в праздновании Дня Победы и шествии "Бессмертного полка" в Белграде. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Визит запланирован в рамках укрепления партнёрских отношений между Белградом и Петербургом. Акцию "Бессмертный полк" также проведут в сербских городах Нови-Сад и Ниш. Кроме того, в столице Сербии осенью планируют организовать фотовыставку, посвящённую Северной столице.
Ранее Лайф писал, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах.
ТАСС / Оксана Тоскич