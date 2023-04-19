МВД обещает не штрафовать автовладельцев за портреты героев "Бессмертного полка"

Российских автомобилистов не будут штрафовать за портреты героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе "Бессмертного полка". Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением", — уточнила она.

В полиции добавили, что наносимые на авто изображения не должны ограничивать водительский обзор. Размещать их рекомендуется на задних боковых пассажирских стёклах. Ещё лучше, если фотографии героев будут закреплены изнутри: так они лучше сохранятся и после окончания акции смогут вернуться в семейный альбом невредимыми.