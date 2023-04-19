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19 апреля, 08:59

МВД обещает не штрафовать автовладельцев за портреты героев "Бессмертного полка"

Российских автомобилистов не будут штрафовать за портреты героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе "Бессмертного полка". Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением", уточнила она.

В полиции добавили, что наносимые на авто изображения не должны ограничивать водительский обзор. Размещать их рекомендуется на задних боковых пассажирских стёклах. Ещё лучше, если фотографии героев будут закреплены изнутри: так они лучше сохранятся и после окончания акции смогут вернуться в семейный альбом невредимыми.

Песков уверен в успехе альтернативных форматов "Бессмертного полка"

Песков уверен в успехе альтернативных форматов "Бессмертного полка"

Накануне стало известно, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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