МВД обещает не штрафовать автовладельцев за портреты героев "Бессмертного полка"
Российских автомобилистов не будут штрафовать за портреты героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе "Бессмертного полка". Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением", — уточнила она.
В полиции добавили, что наносимые на авто изображения не должны ограничивать водительский обзор. Размещать их рекомендуется на задних боковых пассажирских стёклах. Ещё лучше, если фотографии героев будут закреплены изнутри: так они лучше сохранятся и после окончания акции смогут вернуться в семейный альбом невредимыми.
Накануне стало известно, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах.
ТАСС / Сергей Мальгавко