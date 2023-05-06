В сирийском Алеппо прошла акция "Георгиевская ленточка", её провели клуб соотечественников "Восточные славяне" и члены молодёжного объединения "МНВ". Об этом заявили в пресс-службе "Бессмертного полка".

В сирийском Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка". Видео © YouTube / Бессмертный Полк

"Георгиевская лента — это не просто кусочек ткани, это и элемент нашей культуры, она была и остаётся символом Великой Победы. Георгиевская лента — это связь между прошлым, настоящим и будущим. Это выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта", — сказано в сообщении движения.

В пресс-службе "Бессмертного полка" также подчеркнули, что эту связь ослаблять нельзя — её нужно усиливать.