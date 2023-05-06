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6 мая, 09:50

В сирийском Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка"

<p>В сирийском Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/polkpress/278" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный "Бессмертный полк"</a></p>

В сирийском Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка". Обложка © Telegram / Международный "Бессмертный полк"

В сирийском Алеппо прошла акция "Георгиевская ленточка", её провели клуб соотечественников "Восточные славяне" и члены молодёжного объединения "МНВ". Об этом заявили в пресс-службе "Бессмертного полка".

В сирийском Алеппо состоялась акция "Георгиевская ленточка". Видео © YouTube / Бессмертный Полк

"Георгиевская лента — это не просто кусочек ткани, это и элемент нашей культуры, она была и остаётся символом Великой Победы. Георгиевская лента это связь между прошлым, настоящим и будущим. Это выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта", — сказано в сообщении движения.

В пресс-службе "Бессмертного полка" также подчеркнули, что эту связь ослаблять нельзя — её нужно усиливать.

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Ранее Лайф писал, что в Палестине состоялось шествие "Бессмертного полка". Участники акции несли в руках портреты ветеранов, красные знамёна и российские флаги.

Никита Осипов
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