Депутат рассказал, как правильно повязать георгиевскую ленточку, чтобы не нарушить закон

Россиянам следует относиться к георгиевской ленте бережно и с уважением. Автомобилистам стоит выбрать такое место для крепления этого символа, где он будет выглядеть достойно. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачёв.

"Сейчас многие украшают свои авто новейшей патриотической символикой — не только георгиевской лентой, но и буквами Z и V — и это здорово, это и есть живое стремление людей поддержать наших бойцов, наших героев прошлого и настоящего", — отметил он.

Депутат призвал всех относиться к символу бережно и уважительно. На автомобиле для ленточки лучше выбрать, к примеру, зеркало заднего вида.

"Если "украсите" ею ручку, антенну или радиатор, то, боюсь, ваша задумка продемонстрировать свой патриотизм и гордость будет не очень удачной, ведь всего одна поездка в плохую погоду может навредить ленточке", — указал Толмачёв.

Парламентарий добавил, что при этом не нужно устраивать охоту на ведьм и упрекать тех, чьи ленточки истрепались. В стране не нужна "полиция лент", которая будет указывать людям, как выражать свои патриотические чувства, считает он.

"А для тех, кто умышленно и публично уничтожает символы нашей народной гордости, есть закон — и он будет соблюдаться", — добавил Толмачёв.