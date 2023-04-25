Депутат рассказал, как правильно повязать георгиевскую ленточку, чтобы не нарушить закон
Депутат Толмачёв призвал россиян бережно относиться к георгиевской ленте
Россиянам следует относиться к георгиевской ленте бережно и с уважением. Автомобилистам стоит выбрать такое место для крепления этого символа, где он будет выглядеть достойно. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачёв.
"Сейчас многие украшают свои авто новейшей патриотической символикой — не только георгиевской лентой, но и буквами Z и V — и это здорово, это и есть живое стремление людей поддержать наших бойцов, наших героев прошлого и настоящего", — отметил он.
Депутат призвал всех относиться к символу бережно и уважительно. На автомобиле для ленточки лучше выбрать, к примеру, зеркало заднего вида.
"Если "украсите" ею ручку, антенну или радиатор, то, боюсь, ваша задумка продемонстрировать свой патриотизм и гордость будет не очень удачной, ведь всего одна поездка в плохую погоду может навредить ленточке", — указал Толмачёв.
Парламентарий добавил, что при этом не нужно устраивать охоту на ведьм и упрекать тех, чьи ленточки истрепались. В стране не нужна "полиция лент", которая будет указывать людям, как выражать свои патриотические чувства, считает он.
"А для тех, кто умышленно и публично уничтожает символы нашей народной гордости, есть закон — и он будет соблюдаться", — добавил Толмачёв.
Сегодня, 25 апреля, стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая. Она пройдёт во всех регионах РФ, в том числе в новых субъектах страны. А с конца прошлого года в России действует закон, согласно которому георгиевская лента приобретает статус одного из символов воинской славы РФ, и теперь за её публичное осквернение предусмотрена уголовная ответственность.