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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 13:13

Депутат рассказал, как правильно повязать георгиевскую ленточку, чтобы не нарушить закон

Депутат Толмачёв призвал россиян бережно относиться к георгиевской ленте

Россиянам следует относиться к георгиевской ленте бережно и с уважением. Автомобилистам стоит выбрать такое место для крепления этого символа, где он будет выглядеть достойно. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачёв.

"Сейчас многие украшают свои авто новейшей патриотической символикой — не только георгиевской лентой, но и буквами Z и V — и это здорово, это и есть живое стремление людей поддержать наших бойцов, наших героев прошлого и настоящего", — отметил он.

Депутат призвал всех относиться к символу бережно и уважительно. На автомобиле для ленточки лучше выбрать, к примеру, зеркало заднего вида.

"Если "украсите" ею ручку, антенну или радиатор, то, боюсь, ваша задумка продемонстрировать свой патриотизм и гордость будет не очень удачной, ведь всего одна поездка в плохую погоду может навредить ленточке", — указал Толмачёв.

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Парламентарий добавил, что при этом не нужно устраивать охоту на ведьм и упрекать тех, чьи ленточки истрепались. В стране не нужна "полиция лент", которая будет указывать людям, как выражать свои патриотические чувства, считает он.

"А для тех, кто умышленно и публично уничтожает символы нашей народной гордости, есть закон — и он будет соблюдаться", добавил Толмачёв.

Сегодня, 25 апреля, стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая. Она пройдёт во всех регионах РФ, в том числе в новых субъектах страны. А с конца прошлого года в России действует закон, согласно которому георгиевская лента приобретает статус одного из символов воинской славы РФ, и теперь за её публичное осквернение предусмотрена уголовная ответственность.

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Агентство Москва

Ольга Годуненко
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