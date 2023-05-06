В Замбии в преддверии Дня Победы возложили венки к "Стене Памяти"
В столице Замбии городе Лусака состоялось торжественное возложение памятных венков к Стене памяти. Это мероприятие провели в рамках мероприятий, посвящённых 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил представитель российского посольства в этой стране.
"В связи с предстоящим Днём Победы на территории представительства Российского культурного центра в Лусаке прошло торжественное возложение венков к Стене памяти, — сказал он в беседе с ТАСС.
Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов во время церемонии заявил о том, что для потомков победителей День Победы является также Днём Памяти о предках, которые "принесли мир всему миру".
"Западные страны, которые заработали миллиарды на этой войне, на людском горе, не сделали, видно, для себя выводов, продвигая натовскую инфраструктуру к границам России, организовав государственный переворот на Украине, приведя к власти там фашистский режим, фактически создав предпосылки для очередной крупномасштабной войны в центре Европы", — отметил он.
Ранее Лайф писал о том, что в Анкаре прошла акция "Бессмертный полк". Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сотни наших соотечественников и граждан стран СНГ. Такое же мероприятие провели в Палестине, а в сирийском Алеппо прошла акция "Георгиевская ленточка".
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