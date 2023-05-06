В Замбии в преддверии Дня Победы возложили венки к "Стене Памяти"

В столице Замбии городе Лусака состоялось торжественное возложение памятных венков к Стене памяти. Это мероприятие провели в рамках мероприятий, посвящённых 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил представитель российского посольства в этой стране.

"В связи с предстоящим Днём Победы на территории представительства Российского культурного центра в Лусаке прошло торжественное возложение венков к Стене памяти, — сказал он в беседе с ТАСС.

Посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов во время церемонии заявил о том, что для потомков победителей День Победы является также Днём Памяти о предках, которые "принесли мир всему миру".