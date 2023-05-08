В ДНР провели персональный парад для 105-летнего ветерана

Персональный парад в преддверии Дня Победы устроили в Донецкой Народной Республике для 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, который навестил фронтовика вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Пушилин и Кириенко организовали персональный парад для 105-летнего ветерана из ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Григорию Павловичу Верланову 105 лет, он воевал с первых дней ВОВ до последних, победу встретил в Потсдаме. Не раз был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. Как удалось выжить, сам не понимает. Принимал участие в войне с Японией", — написал Пушилин в Telegram-канале.

Персональный парад провели курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Фронтовик, его родственники и соседи были растроганы, а сам ветеран, по словам Пушилина, "остался очень доволен". После праздничного парада врио главы ДНР и Кириенко в сопровождении Григория Павловича отправились к нему в гости, где их ждал обед. По данным Пушилина, внук ветерана является участником СВО.