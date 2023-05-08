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8 мая, 00:41

"Единая Россия" проводит адресные парады у домов ветеранов в преддверии Дня Победы

ЕР и МГЕР проводят акцию "Парад у дома ветерана" в преддверии Дня Победы

<p>Поздравление ветеранов в честь Дня Победы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/er_molnia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия. Официально"</a></p>

Поздравление ветеранов в честь Дня Победы. Обложка © t.me / "Единая Россия. Официально"

Единая Россия совместно с МГЕР организует адресные парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с наступающим Днём Победы. Как напоминает пресс-служба партии, данные акции проходят традиционно по всей стране.

Поздравление ветеранов в преддверии Дня Победы. Видео © t.me / "Единая Россия. Официально"

В Луганске поздравление принимал 97-летний ветеран Павел Иванович Кутовой. Поздравить его пришли замсекретаря генсовета партии сенатор Дарья Лантратова и молодогвардейцы.

В Ижевске был организован "Парад у дома ветерана" для Владимира Карповича Мерзлякова и Михаила Никифоровича Чигвинцева. Военный марш прозвучал и для Игоря Фомича Фельдчука, и Ивана Александровича Гуськова — ульяновских фронтовиков.

Духовой оркестр сыграл песни военных лет также для ветеранов Владимира Герасимовича Костькина и Василия Ермолаевича Воробьёва в Мордовии. Для них активисты МГЕР и общественники провели мини-парады у их домов.

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Анатолий Симоненко
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