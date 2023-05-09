Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав фото Знамени Победы над Рейхстагом

Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалёв и Абдулхаким Исмаилов (слева направо) с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Автор фотографии — советский военный фотокорреспондент Евгений Халдей. Кадр был сделан 2 мая 1945 года, когда в Берлине закончились уличные бои и город был полностью занят советскими войсками. Фотограф попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит боец 8-й гвардейской армии Алексей Ковалёв, Халдей привёз с собой.