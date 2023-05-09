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9 мая, 06:06

Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав фото Знамени Победы над Рейхстагом

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав в "Телеграме" знаменитую фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалёв и Абдулхаким Исмаилов (слева направо) с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалёв и Абдулхаким Исмаилов (слева направо) с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

"С Днём Победы!" — подписал легендарный снимок Медведев.

Автор фотографии — советский военный фотокорреспондент Евгений Халдей. Кадр был сделан 2 мая 1945 года, когда в Берлине закончились уличные бои и город был полностью занят советскими войсками. Фотограф попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит боец 8-й гвардейской армии Алексей Ковалёв, Халдей привёз с собой.

В Москве поздравили ветерана, которая была на взятии Рейхстага

В Москве поздравили ветерана, которая была на взятии Рейхстага

Ранее Медведев назвал покушение на писателя Захара Прилепина "нападением нацистских экстремистов". Исполнители теракта получат длительные сроки тюрьмы, заявил зампред Совбеза.

Обложка ©

ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Никита Никонов
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