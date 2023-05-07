Медведев высказался о судьбе организаторов терактов

Исполнители терактов могут получить наказание максимум в виде пожиненного заключения, однако даже в этих условиях с ними могут случастья "нечастные случаи". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого", — написал он в телеграм-канале.