Медведев высказался о судьбе организаторов терактов
Медведев: С приговорёнными к пожизненному иногда случаются "происшествия"
Исполнители терактов могут получить наказание максимум в виде пожиненного заключения, однако даже в этих условиях с ними могут случастья "нечастные случаи". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также похвалил сотрудников полиции, которые "по горячим следам" быстро задержали совершивших покушение на писателя Захара Прилепина.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины, который признался в работе на спецслужбы украинской стороны. СКР опубликовал видео его допроса. Пострадавший Захар Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна.