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7 мая, 09:08

Медведев высказался о судьбе организаторов терактов

Медведев: С приговорёнными к пожизненному иногда случаются "происшествия"

Исполнители терактов могут получить наказание максимум в виде пожиненного заключения, однако даже в этих условиях с ними могут случастья "нечастные случаи". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также похвалил сотрудников полиции, которые "по горячим следам" быстро задержали совершивших покушение на писателя Захара Прилепина.

Медведев назвал покушение на Прилепина "нападением нацистских экстремистов"

Медведев назвал покушение на Прилепина "нападением нацистских экстремистов"

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины, который признался в работе на спецслужбы украинской стороны. СКР опубликовал видео его допроса. Пострадавший Захар Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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