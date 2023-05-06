Медведев назвал покушение на Прилепина "нападением нацистских экстремистов"

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал покушение на Захара Прилепина "подлым нападением нацистских экстремистов". Такое заявление он сделал в телеграмме, которую направил писателю. Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

"С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжёлый момент", — сказано в телеграмме.