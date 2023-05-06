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6 мая, 11:19

Медведев назвал покушение на Прилепина "нападением нацистских экстремистов"

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал покушение на Захара Прилепина "подлым нападением нацистских экстремистов". Такое заявление он сделал в телеграмме, которую направил писателю. Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

"С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжёлый момент", — сказано в телеграмме.

Медведев также выразил соболезнования семье водителя Прилепина, который погиб при взрыве автомобиля. Он надеется, что писатель преодолеет последствия случившегося с помощью жизненной стойкости и вернётся "к работе на благо Родины".

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Ранее Лайф писал о том, что днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель был ранен, но в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. Погиб водитель автомобиля. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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