Медведев назвал покушение на Прилепина "нападением нацистских экстремистов"
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал покушение на Захара Прилепина "подлым нападением нацистских экстремистов". Такое заявление он сделал в телеграмме, которую направил писателю. Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов.
"С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжёлый момент", — сказано в телеграмме.
Медведев также выразил соболезнования семье водителя Прилепина, который погиб при взрыве автомобиля. Он надеется, что писатель преодолеет последствия случившегося с помощью жизненной стойкости и вернётся "к работе на благо Родины".
Ранее Лайф писал о том, что днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель был ранен, но в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. Погиб водитель автомобиля. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля.
ТАСС / Сергей Бобылев