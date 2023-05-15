США доставили танки в Германию для украинских военных
Пентагон подтвердил доставку 31 танка для обучения украинских военных в Германии
В Германию прибыли американские танки Abrams, которые будут использованы для обучения украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь штаб-квартиры Минобороны США Патрик Райдер.
Как заверил официальный представитель Пентагона, доставленная в ФРГ техника не будет участвовать в военных действиях. На ней пройдут обучение украинские танковые команды, которые прибудут в Берлин в ближайшие пару недель.
По словам Райдера, танки сейчас "проходят ремонтный процесс" и будут обновлены в соответствии с нуждами украинских солдат.
Это не первые учения украинских танкистов, которые пройдут в Германии на американских Abrams. Первая партия танков с целью обучения в ФРГ была доставлена в апреле. Тогда отправку анонсировал американский министр обороны Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине. При этом ранее Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics Land Systems на создание танков Abrams для Украины. Его стоимость составила 27 млн долларов.