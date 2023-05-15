США доставили танки в Германию для украинских военных

В Германию прибыли американские танки Abrams, которые будут использованы для обучения украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь штаб-квартиры Минобороны США Патрик Райдер.

Как заверил официальный представитель Пентагона, доставленная в ФРГ техника не будет участвовать в военных действиях. На ней пройдут обучение украинские танковые команды, которые прибудут в Берлин в ближайшие пару недель.

По словам Райдера, танки сейчас "проходят ремонтный процесс" и будут обновлены в соответствии с нуждами украинских солдат.