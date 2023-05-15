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15 мая, 20:18

США доставили танки в Германию для украинских военных

Пентагон подтвердил доставку 31 танка для обучения украинских военных в Германии

В Германию прибыли американские танки Abrams, которые будут использованы для обучения украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь штаб-квартиры Минобороны США Патрик Райдер.

Как заверил официальный представитель Пентагона, доставленная в ФРГ техника не будет участвовать в военных действиях. На ней пройдут обучение украинские танковые команды, которые прибудут в Берлин в ближайшие пару недель.

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По словам Райдера, танки сейчас "проходят ремонтный процесс" и будут обновлены в соответствии с нуждами украинских солдат.

Это не первые учения украинских танкистов, которые пройдут в Германии на американских Abrams. Первая партия танков с целью обучения в ФРГ была доставлена в апреле. Тогда отправку анонсировал американский министр обороны Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине. При этом ранее Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics Land Systems на создание танков Abrams для Украины. Его стоимость составила 27 млн долларов.

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Ольга Платонова
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