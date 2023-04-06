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6 апреля, 01:02

Пентагон нашёл производителя танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт на $27 млн на создание танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics Land Systems на создание танков Abrams для Украины. Его стоимость составила 27 млн долларов, а срок исполнения — октябрь 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", информирует Пентагон.

На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2

На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2

Финансирование контракта будет проходить через фонд поддержки Украины, а исполнение договорённости ожидается к 29 сентября 2023 года.

Ранее Лайф писал, что украинские военные прибыли домой из Великобритании, пройдя курсы по управлению танками Challenger 2. Совместной работе на военной технике британцы обучали коллег несколько недель.

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Юлия Коновалова
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