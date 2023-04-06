Пентагон нашёл производителя танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics Land Systems на создание танков Abrams для Украины. Его стоимость составила 27 млн долларов, а срок исполнения — октябрь 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", — информирует Пентагон.

Финансирование контракта будет проходить через фонд поддержки Украины, а исполнение договорённости ожидается к 29 сентября 2023 года.