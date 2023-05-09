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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 20:49
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Пентагон не связывает очередной пакет помощи Украине с ближайшими планами Киева

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что очередной пакет помощи США Украине на сумму 1,2 млрд долларов не связан с планируемым контрнаступлением ВСУ. Об этом он сообщил на брифинге.

Новая помощь не предусматривает немедленного выделения боеприпасов и техники со складов, отметил он.

"Следующий шаг в этом процессе — рассмотреть, какие дополнительные возможности мы профинансируем, чтобы ответить на долгосрочные потребности Украины", — добавил Райдер.

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Как писал Лайф, в новый пакет помощи США Украине входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров. Всё это поступит в ВСУ не из запасов Пентагона, а путём закупки у предприятий или партнёров в краткосрочной перспективе.

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U.S. Department of Defense

Ольга Платонова
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