Пентагон не связывает очередной пакет помощи Украине с ближайшими планами Киева

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что очередной пакет помощи США Украине на сумму 1,2 млрд долларов не связан с планируемым контрнаступлением ВСУ. Об этом он сообщил на брифинге.

Как писал Лайф, в новый пакет помощи США Украине входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров. Всё это поступит в ВСУ не из запасов Пентагона, а путём закупки у предприятий или партнёров в краткосрочной перспективе.