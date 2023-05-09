США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. В него входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров.

Также Вашингтон увеличит объём коммерческих услуг по спутниковой съёмке. Помощь была выделена в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины: вся техника и боеприпасы поступят в ВСУ не из запасов Пентагона, а путём закупки у предприятий или партнёров в краткосрочной перспективе.