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9 мая, 14:01

США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов. В него входят дополнительные системы ПВО, боеприпасы к ним, оборудование для интеграции западных образцов такой техники, их ракет и РЛС с украинскими аналогами, а также боеприпасы для противодействия беспилотникам и снаряды калибра 155 миллиметров.

Также Вашингтон увеличит объём коммерческих услуг по спутниковой съёмке. Помощь была выделена в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины: вся техника и боеприпасы поступят в ВСУ не из запасов Пентагона, а путём закупки у предприятий или партнёров в краткосрочной перспективе.

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в $300 млн

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в $300 млн

Ранее Еврокомиссия завершила подготовку 11-го пакета антироссийских санкций. Завтра, 10 мая, состоится первая дискуссия послов стран ЕС в Комитете постоянных представителей. Его содержание не комментируется.

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Getty Images / Sean Gallup

Матвей Константинов
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