В ЕС подготовили 11-й пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия завершила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер. Он отметил, что его передали странам – членам ЕС для согласования.

"В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)", — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций в отношении РФ приведёт ЕС к конфликту со всем миром. По его словам, в 11-м пакете санкций Брюссель намерен "атаковать все государства, не входящие в ЕС" и не согласившиеся ввести ограничения в отношении России.