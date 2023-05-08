Регион

Уведомления отключены

8 мая, 10:42

В ЕС подготовили 11-й пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия завершила разработку проекта 11-го пакета санкций против России

Еврокомиссия завершила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер. Он отметил, что его передали странам – членам ЕС для согласования.

"В среду состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР)", — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.

ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России

ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России

При этом представитель ЕК отказался комментировать содержание нового санкционного пакета против Москвы.

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций в отношении РФ приведёт ЕС к конфликту со всем миром. По его словам, в 11-м пакете санкций Брюссель намерен "атаковать все государства, не входящие в ЕС" и не согласившиеся ввести ограничения в отношении России.

11-й пакет антироссийских санкций уже не за горами, пишут СМИ

11-й пакет антироссийских санкций уже не за горами, пишут СМИ

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • ЕС
  • Еврокомиссия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров