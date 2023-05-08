ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России

Европейский 11-й пакет санкций против России создаст новый режим с правовыми основания для введения рестрикций против других стран, которые якобы помогают РФ обходить ограничения, однако он пока не сформирован из-за разногласий внутри союза. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

"Режим имеет два дополнения: один, подразумевающий внесение стран в список, второй — для внесения в список товаров. Эти два списка пустуют", — говорится в публикации.