ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России
Politico: Новые санкционные списки ЕС пусты из-за разногласий
Европейский 11-й пакет санкций против России создаст новый режим с правовыми основания для введения рестрикций против других стран, которые якобы помогают РФ обходить ограничения, однако он пока не сформирован из-за разногласий внутри союза. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
"Режим имеет два дополнения: один, подразумевающий внесение стран в список, второй — для внесения в список товаров. Эти два списка пустуют", — говорится в публикации.
Причём некоторые дипломаты уже активно выступают против такого санкционного пакета. Указывается, что из-за разногласий могут быть длительные обсуждения между странами – членами Евросоюза. И санкции явно не будут согласованы на этой или следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций. Кроме того, США, Канада и Япония готовят свои новые рестрикции в отношении России. Политик Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций против РФ приведёт ЕС к конфликту с миром. Кроме того, Еврокомиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны в рамках борьбы с обходом антироссийских рестрикций.
Shutterstock