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6 мая, 07:05

Евросоюз задумался о новом способе борьбы с обходом санкций против России

DPA: ЕС может ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода санкций против РФ

Европейская комиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны. Как пишет DPA, это планируется сделать в рамках борьбы с обходом санкций, введённых ЕС против РФ.

"Согласно информации, в качестве сдерживающего фактора планируется создать юридическую возможность ограничения экспорта в третьи страны из-за якобы обхода санкций", — говорится в публикации.

Если же такой меры в рамках борьбы с обходом санкций будет недостаточно, то на втором этапе ЕС может ввести запрет на экспорт дополнительных товаров, в том числе продукции двойного назначения. В частности, это коснётся приборов ночного видения, используемых охотниками и охранными компаниями, а также военными. Представители европейских стран обсудят предложение ЕК 10 мая. Брюссель собирается принять одиннадцатый пакет санкций против РФ до конца этого месяца.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций. Кроме того, США, Канада и Япония готовят свои новые рестрикции в отношении России.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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