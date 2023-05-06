Евросоюз задумался о новом способе борьбы с обходом санкций против России

Если же такой меры в рамках борьбы с обходом санкций будет недостаточно, то на втором этапе ЕС может ввести запрет на экспорт дополнительных товаров, в том числе продукции двойного назначения. В частности, это коснётся приборов ночного видения, используемых охотниками и охранными компаниями, а также военными. Представители европейских стран обсудят предложение ЕК 10 мая. Брюссель собирается принять одиннадцатый пакет санкций против РФ до конца этого месяца.