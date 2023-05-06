Евросоюз задумался о новом способе борьбы с обходом санкций против России
DPA: ЕС может ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода санкций против РФ
Европейская комиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны. Как пишет DPA, это планируется сделать в рамках борьбы с обходом санкций, введённых ЕС против РФ.
"Согласно информации, в качестве сдерживающего фактора планируется создать юридическую возможность ограничения экспорта в третьи страны из-за якобы обхода санкций", — говорится в публикации.
Если же такой меры в рамках борьбы с обходом санкций будет недостаточно, то на втором этапе ЕС может ввести запрет на экспорт дополнительных товаров, в том числе продукции двойного назначения. В частности, это коснётся приборов ночного видения, используемых охотниками и охранными компаниями, а также военными. Представители европейских стран обсудят предложение ЕК 10 мая. Брюссель собирается принять одиннадцатый пакет санкций против РФ до конца этого месяца.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций. Кроме того, США, Канада и Япония готовят свои новые рестрикции в отношении России.
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