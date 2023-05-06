Минюст США расследует возможную помощь Binance россиянам в обходе санкций

Министерство юстиции США расследует дело в отношении крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance Holdings Ltd. Компанию подозревают в том, что она помогала россиянам переводить деньги в обход американских санкций, сообщает Bloomberg.

Отдел национальной безопасности Минюста выясняет, нарушала ли биржа или её сотрудники санкции, которые были введены против РФ после начала специальной военной операции на Украине. При этом к криптобирже имеется и ряд других претензий, связанных с предполагаемыми попытками помочь Ирану обойти американские рестрикции.

Между тем сама биржа в официальном заявлении пояснила, что полностью соблюдает все действующие американские и международные финансовые запреты.