"Остановите безумие!": Французский политик предупредил о чудовищных последствиях новых санкций против РФ
Политик Филиппо: Новый пакет санкций против РФ приведёт ЕС к конфликту с миром
Новый пакет санкций против РФ приведёт ЕС к конфликту со всем миром. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Он отметил, что в 11-м пакете санкций Брюссель намерен "атаковать все государства, не входящие в ЕС" и не согласившиеся ввести ограничения в отношении России.
"Таким образом, ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром, изолировать нас ещё больше! Остановите это безумие!" — написал Филиппо в Twitter.
Тем временем западные СМИ пишут, что 11-й пакет антироссийских санкций уже не за горами. Еврокомиссия представит новые ограничительные меры в ближайшие дни.
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