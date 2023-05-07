"Остановите безумие!": Французский политик предупредил о чудовищных последствиях новых санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ приведёт ЕС к конфликту со всем миром. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Он отметил, что в 11-м пакете санкций Брюссель намерен "атаковать все государства, не входящие в ЕС" и не согласившиеся ввести ограничения в отношении России.

"Таким образом, ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром, изолировать нас ещё больше! Остановите это безумие!" — написал Филиппо в Twitter.