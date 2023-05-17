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17 мая, 11:53

Российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артёмовска

Российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в районе Артёмовска в ДНР. Кроме того, штурмовые отряды продолжают вести бои за овладение западными кварталами города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны", — отметил он.

Конашенков добавил, что подразделения Южной группировки войск сдерживают противника на флангах. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах Красного и Богдановки в ДНР, где российские войска отразили семь атак ВСУ.

Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе и ВС РФ также перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске для усиления.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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