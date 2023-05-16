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16 мая, 07:10

Пушилин: Ситуация в Артёмовске напряжённая, но российские силы продвигаются

Ситуация в Артёмовске (украинское название — Бахмут) напряжённая, но российские силы продолжают идти вперёд, несмотря на все сложности. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Артёмовск, мы тоже видим, что ситуация напряжённая, но уже всё меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооружёнными формированиями Украины", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

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Напомним, ранее стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, наши военные уже заняли важные высотки в западном секторе.

Обложка ©

Getty Images / Aleksander Golubev

Александра Вишнякова
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