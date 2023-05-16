ВС РФ перекинули дополнительные резервы на фланги в Артёмовске (украинское название — Бахмут) для усиления. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он оценил ситуацию в городе как напряжённую, но подчеркнул, что российские силы продолжают идти вперёд.

"Для Украины вообще Артёмовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьёзные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определённые успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".