Ситуация в Артёмовске (украинское название — Бахмут) напряжённая, но российские силы продолжают идти вперёд, несмотря на все сложности. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Артёмовск, мы тоже видим, что ситуация напряжённая, но уже всё меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооружёнными формированиями Украины", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".