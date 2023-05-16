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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 09:59
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Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Конашенков: Уничтожен путепровод для переброски подкреплений ВСУ в Артёмовск

Российские войска авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод, по которому командование украинской армии осуществляло переброску подкреплений в Артёмовск (Бахмут). Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего же на Донецком направлении, по его словам, авиацией было совершено девять самолётовылетов, а артиллерийская группировка выполнила 74 огневые задачи. Речь, конечно, идёт о последних сутках.

"В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артёмовск", — отчитался представитель военного ведомства.

Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении
Озвучены суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Ранее во вторник Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в западных кварталах Артёмовска (Бахмута), а подразделения группировки "Юг" помогали сдерживать противника, прикрывая фланги.

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VK / Минобороны России

Марина Калегина
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