Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск
Конашенков: Уничтожен путепровод для переброски подкреплений ВСУ в Артёмовск
Российские войска авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод, по которому командование украинской армии осуществляло переброску подкреплений в Артёмовск (Бахмут). Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Всего же на Донецком направлении, по его словам, авиацией было совершено девять самолётовылетов, а артиллерийская группировка выполнила 74 огневые задачи. Речь, конечно, идёт о последних сутках.
"В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артёмовск", — отчитался представитель военного ведомства.
Ранее во вторник Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в западных кварталах Артёмовска (Бахмута), а подразделения группировки "Юг" помогали сдерживать противника, прикрывая фланги.