Российские военные уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артёмовск

Российские войска авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод, по которому командование украинской армии осуществляло переброску подкреплений в Артёмовск (Бахмут). Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего же на Донецком направлении, по его словам, авиацией было совершено девять самолётовылетов, а артиллерийская группировка выполнила 74 огневые задачи. Речь, конечно, идёт о последних сутках.

"В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артёмовск", — отчитался представитель военного ведомства.