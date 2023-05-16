Минобороны проинформировало об обстановке в Бахмуте

Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западных кварталах Артёмовска (Бахмута). Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Речь шла в первую очередь о бойцах ЧВК "Вагнер", которые контролируют обстановку в данном районе. При этом подразделения группировки "Юг", со слов Конашенкова, помогали сдерживать противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.