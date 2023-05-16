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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 09:52
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Минобороны проинформировало об обстановке в Бахмуте

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о продолжении наступления в Артёмовске

Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западных кварталах Артёмовска (Бахмута). Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Речь шла в первую очередь о бойцах ЧВК "Вагнер", которые контролируют обстановку в данном районе. При этом подразделения группировки "Юг", со слов Конашенкова, помогали сдерживать противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми
Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о том, что российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд и уже заняли важные высотки в западном секторе города.

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LIFE / Андрей Тишин

Марина Калегина
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