Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО, и организованы с учётом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

В Минобороны добавили, что сейчас на полигонах ЗВО проводится одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей, уточнили в ведомстве.