Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО. Видео © t.me / mod_russia
Главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО, и организованы с учётом особенностей использования противником образцов западного вооружения.
В Минобороны добавили, что сейчас на полигонах ЗВО проводится одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей, уточнили в ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Южный военный округ, где проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС РФ в районы спецоперации.
t.me / mod_russia