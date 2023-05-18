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18 мая, 09:16

Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО. Видео © t.me / mod_russia

Главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил Шойгу, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО, и организованы с учётом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

В Минобороны добавили, что сейчас на полигонах ЗВО проводится одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей, уточнили в ведомстве.

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Обложка ©

t.me / mod_russia

Иван Косицын
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