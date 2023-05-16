Шойгу опроверг заявления Украины о шести сбитых российских ракетах "Кинжал"
Шойгу: Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько Киев всякий раз якобы сбивает
Россия не запускает столько гиперзвуковых ракет "Кинжал", сколько Киев якобы сбивает. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав не соответствующим действительности заявления Украины о сбитых во вторник шести снарядах.
"Я ранее уже говорил и повторю ещё раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", — приводит слова министра РИА "Новости".
Шойгу указал, что количество "украинских перехватов" в три раза больше, чем Россия пускает. Тем более, кто в действительности управляет американскими комплексами ПВО, ещё большой вопрос, добавил он.
"Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают", — добавил Шойгу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться, чтобы обстрелов российской территории со стороны ВСУ не было. Это произошло после удара Киевом по Белгородской области.
Kremlin.ru