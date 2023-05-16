Шойгу опроверг заявления Украины о шести сбитых российских ракетах "Кинжал"

Россия не запускает столько гиперзвуковых ракет "Кинжал", сколько Киев якобы сбивает. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, назвав не соответствующим действительности заявления Украины о сбитых во вторник шести снарядах.

"Я ранее уже говорил и повторю ещё раз. Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", — приводит слова министра РИА "Новости".

Шойгу указал, что количество "украинских перехватов" в три раза больше, чем Россия пускает. Тем более, кто в действительности управляет американскими комплексами ПВО, ещё большой вопрос, добавил он.

"Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают", — добавил Шойгу.