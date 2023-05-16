На Украине заявили о нехватке оружия для контрнаступления

Украине не хватает оружия для начала контрнаступления, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. По его словам, Владимир Зеленский отправился в европейское турне именно для того, чтобы договориться о новых поставках.

"К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, ещё недостаточно, чтобы начать контрнаступление", — сказал он в интервью Sky News.

Жовква отметил, что Киев хочет провести его как можно успешнее, "освободить" присоединённые к России регионы.