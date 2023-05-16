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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 19:00
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На Украине заявили о нехватке оружия для контрнаступления

Замглавы офиса Зеленского: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

Украине не хватает оружия для начала контрнаступления, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. По его словам, Владимир Зеленский отправился в европейское турне именно для того, чтобы договориться о новых поставках.

"К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, ещё недостаточно, чтобы начать контрнаступление", сказал он в интервью Sky News.

Жовква отметил, что Киев хочет провести его как можно успешнее, "освободить" присоединённые к России регионы.

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Ранее Владимир Зеленский снова отсрочил разрекламированное контрнаступление. Он отказался вдаваться в подробности и заявил, что Киеву "нужно время, не очень много".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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