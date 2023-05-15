Зеленский снова отложил контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.

"Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться", — сказал лидер Незалежной.