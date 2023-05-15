Зеленский снова отложил контрнаступление ВСУ
Зеленский снова заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала наступления
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для начала разрекламированного контрнаступления. При этом, по какой причине на этот раз атаку приходится "отсрочить", он говорить не стал.
"Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями. Мы должны готовиться", — сказал лидер Незалежной.
Не так давно Зеленский уже попросил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к наступлению. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Также Зеленский заявил о риске сокращения помощи Киеву при провале контрнаступления.