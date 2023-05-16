Песков: Спецоперация будет продолжаться, чтобы обстрелов со стороны ВСУ не было
Специальная военная операция ведётся на Украине и будет вестись именно с той целью, чтобы обстрелов со стороны украинских войск, как в случае с Белгородской областью, не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать удары ВСУ запрещёнными фосфорными снарядами по нескольким приграничным посёлкам под Белгородом.
"В целом мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", — сказал Песков.
Сегодня утром украинские боевики обстреляли запрещёнными фосфорными бомбами несколько сёл под Белгородом. Возле села Нижние Мельницы упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Лайф публиковал видео и снимки с места обстрела, на фото отчётливо видны следы фосфора на земле.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim