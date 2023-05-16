Лайф публикует видео из обстрелянного запрещёнными бомбами села под Белгородом

Появились кадры из села Старый Хутор Белгородской области во время обстрела запрещёнными фосфорными боеприпасами со стороны ВСУ. Видео и фото опубликовал SHOT.

Видео из села Старый Хутор Белгородской области, которое подверглось обстрелу запрещёнными фосфорными бомбами. Видео © SHOT

На одном из снимков отчётливо видны следы фосфора на земле после обстрела.

Следы фосфора на земле в селе Старый Хутор Белгородской области после обстрела ВСУ. Фото © SHOT

Применение зажигательных боеприпасов, включая белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.