Лайф публикует видео из обстрелянного запрещёнными бомбами села под Белгородом
Опубликовано видео из обстрелянного фосфорными бомбами села под Белгородом
Последствия обстрела фосфорными снарядами села Старый Хутор Белгородской области. Обложка © SHOT
Появились кадры из села Старый Хутор Белгородской области во время обстрела запрещёнными фосфорными боеприпасами со стороны ВСУ. Видео и фото опубликовал SHOT.
Видео из села Старый Хутор Белгородской области, которое подверглось обстрелу запрещёнными фосфорными бомбами. Видео © SHOT
На одном из снимков отчётливо видны следы фосфора на земле после обстрела.
Следы фосфора на земле в селе Старый Хутор Белгородской области после обстрела ВСУ. Фото © SHOT
Применение зажигательных боеприпасов, включая белый фосфор, ограничено Протоколом III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года.
Напомним, под обстрел также попало село Нижние Мельницы. Возле него упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. По Нижним Мельницам стреляли, предположительно, из села Каменка Купянского района Харьковской области (около восьми километров до границы).