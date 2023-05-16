ВСУ обстреляли сёла под Белгородом запрещёнными фосфорными бомбами

ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО "Град". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, обстрелу подверглись сёла Старый Хутор (2 км до границы) и Нижние Мельницы (2,5 км) в Валуйском городском округе. Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. По Нижним Мельницам стреляли, предположительно, из села Каменка Купянского района Харьковской области (около 8 км до границы).

Стоит отметить, что применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" от 1980 года. Фосфорные снаряды приводят к тяжёлым ожогам и острому отравлению. В соответствии с Женевской конвенцией такое оружие нельзя применять, если жертвами могут стать мирные жители.