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16 мая, 06:00

ВСУ обстреляли сёла под Белгородом запрещёнными фосфорными бомбами

SHOT: ВСУ обстреляли фосфорными снарядами два села в Белгородской области

ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО "Град". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, обстрелу подверглись сёла Старый Хутор (2 км до границы) и Нижние Мельницы (2,5 км) в Валуйском городском округе. Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм. В обоих случаях обошлось без пострадавших. По Нижним Мельницам стреляли, предположительно, из села Каменка Купянского района Харьковской области (около 8 км до границы).

ВСУ три раза за день обстреляли Донецк ракетами

ВСУ три раза за день обстреляли Донецк ракетами

Стоит отметить, что применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" от 1980 года. Фосфорные снаряды приводят к тяжёлым ожогам и острому отравлению. В соответствии с Женевской конвенцией такое оружие нельзя применять, если жертвами могут стать мирные жители.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ вновь применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска. Целью удара могла быть территория бывшего высшего военного авиационного училища штурманов.

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Никита Никонов
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