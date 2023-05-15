ВСУ вновь применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска, заявили в ЛНР

Утром 15 мая в Луганске прогремело два взрыва. Об этом сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Два прилёта в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Не исключается, что целью удара была территория бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ), пишет РИА "Новости". На месте работают экстренные службы и силовики. По словам военного эксперта, полковника Виталия Киселёва, погибших и пострадавших в результате удара нет. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что в городе всё работает в штатном режиме.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с агентством заявил, что ВСУ могли вновь использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

"Очевидцы слышали характерный звук полёта ракеты, следовательно, могу предположить, что это Storm Shadow, которыми ранее наносились удары по городу Луганску", — сказал Марочко.