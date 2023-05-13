В Госдуме призвали разорвать отношения с Лондоном после ударов Storm Shadow по Луганску

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией. Такое предложение парламентарий озвучил в связи с ударами ВСУ по Луганску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. По его словам, Лондон, поставляя украинцам большие партии вооружения, уже в открытую демонстрирует агрессивные намерения в отношении Москвы и фактически является нашим врагом.

"Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Шеремет считает также необходимым демилитаризацию границы Незалежной, примыкающей к Польше. Это, по его мнению, перекроет потоки оружия, которое поставляют страны Запада Киеву.