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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 19:58
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В Госдуме призвали разорвать отношения с Лондоном после ударов Storm Shadow по Луганску

Депутат Шеремет призвал разорвать отношения с Британией и конфисковать её активы

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией. Такое предложение парламентарий озвучил в связи с ударами ВСУ по Луганску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. По его словам, Лондон, поставляя украинцам большие партии вооружения, уже в открытую демонстрирует агрессивные намерения в отношении Москвы и фактически является нашим врагом.

"Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Шеремет считает также необходимым демилитаризацию границы Незалежной, примыкающей к Польше. Это, по его мнению, перекроет потоки оружия, которое поставляют страны Запада Киеву.

Минобороны: Сбиты самолёты ВСУ, ударившие по Луганску ракетами Storm Shadow
Минобороны: Сбиты самолёты ВСУ, ударившие по Луганску ракетами Storm Shadow

Ранее Лайф писал о том, что ВСУ вновь применили дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow для удара по посёлку Юбилейный в Луганске 13 мая.

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Наталья Исакова
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