ВСУ три раза за день обстреляли Донецк ракетами
Украинские военные третий раз за день обстреляли Донецк с помощью РСЗО
ВСУ 14 мая в третий раз за день нанесли удар по Донецку с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и выпустили по Киевскому району города десять ракет. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению <...> Донецк (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", — сказано в сообщении.
Согласно данным представительства, ранее по Киевскому району выпустили ещё десять ракет. Кроме того, один снаряд попал в Куйбышевский район Донецка.
Ранее Лайф писал, что в Донецке спасатели попали под обстрел со стороны ВСУ. Это произошло, когда сотрудники МЧС ДНР выполняли задание.
Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo