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14 мая, 16:03

ВСУ три раза за день обстреляли Донецк ракетами

Украинские военные третий раз за день обстреляли Донецк с помощью РСЗО

ВСУ 14 мая в третий раз за день нанесли удар по Донецку с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и выпустили по Киевскому району города десять ракет. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению <...> Донецк (Киевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", — сказано в сообщении.

Согласно данным представительства, ранее по Киевскому району выпустили ещё десять ракет. Кроме того, один снаряд попал в Куйбышевский район Донецка.

В Донецке заявили о мощных взрывах

В Донецке заявили о мощных взрывах

Ранее Лайф писал, что в Донецке спасатели попали под обстрел со стороны ВСУ. Это произошло, когда сотрудники МЧС ДНР выполняли задание.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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