ВСУ три раза за день обстреляли Донецк ракетами

ВСУ 14 мая в третий раз за день нанесли удар по Донецку с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) и выпустили по Киевскому району города десять ракет. Об этом говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины.