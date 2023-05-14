Регион

Уведомления отключены

14 мая, 14:57

В Донецке спасатели попали под обстрел со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела автомобиля спасателей в Донецке. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_dnr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС ДНР</a></p>

Последствия обстрела автомобиля спасателей в Донецке. Фото © Telegram / МЧС ДНР

В Донецке спасатели попали под обстрел со стороны ВСУ. Это произошло, когда сотрудники МЧС ДНР выполняли задание, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Куйбышевском районе Донецка на улице Степной во время выполнения задач по предназначению под обстрелом вооружённых формирований Украины оказались пожарно-спасательное отделение и штабной автомобиль", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в результате случившегося пострадало 11 человек. После обстрела они вернулись в подразделение, оттуда их доставили в больницу с подозрением на контузию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

"Сотрудникам поставлен диагноз: "минно-взрывная травма", "баротравма", в данный момент им проводят все необходимые обследования", — добавили в МЧС.

ВСУ обстреляли белгородское село Графовка

ВСУ обстреляли белгородское село Графовка

Ранее Лайф сообщал о том, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли женщина и трёхлетний ребёнок.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров