ВСУ обстреляли белгородское село Графовка

ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

"Осколками снарядов повреждено десять частных домовладений: выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", — написал он в телеграм-канале.