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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 14:21
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ВСУ обстреляли белгородское село Графовка

Губернатор Гладков: Белгородское село Графовка попало под обстрел ВСУ

Последствия обстрела села Графовка. Обложка © t.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Графовка. Обложка © t.me / vvgladkov

ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

"Осколками снарядов повреждено десять частных домовладений: выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", — написал он в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
    Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
  • Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
    Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov

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По словам Гладкова, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела
Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела

Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Муром. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.

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Иван Косицын
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