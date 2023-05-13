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13 мая, 14:21

ВСУ обстреляли белгородское село Графовка

Губернатор Гладков: Белгородское село Графовка попало под обстрел ВСУ

<p>Последствия обстрела села Графовка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Последствия обстрела села Графовка. Обложка © t.me / vvgladkov

ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

"Осколками снарядов повреждено десять частных домовладений: выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", — написал он в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
    Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
  • Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov
    Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Графовка. Фото © t.me / vvgladkov

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По словам Гладкова, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

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Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Муром. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.

Иван Косицын
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