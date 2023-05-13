ВСУ обстреляли белгородское село Графовка
Губернатор Гладков: Белгородское село Графовка попало под обстрел ВСУ
Последствия обстрела села Графовка. Обложка © t.me / vvgladkov
ВСУ обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
"Осколками снарядов повреждено десять частных домовладений: выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.
Ранее ВСУ обстреляли белгородское село Муром. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский снаряд ствольной артиллерии попал во двор жилого дома.