Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела
Снаряд попал в частный жилой дом. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли женщина и трёхлетний ребёнок. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, во время обстрела посёлка Горняк Куйбышевского района погибли женщина и ребёнок", — отметил он.
Кулемзин добавил, что мирные граждане погибли в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом.
Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.