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13 мая, 11:18

Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела

<p>Снаряд попал в частный жилой дом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/16884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Снаряд попал в частный жилой дом. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли женщина и трёхлетний ребёнок. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, во время обстрела посёлка Горняк Куйбышевского района погибла женщина и ребёнок", — отметил он.

Кулемзин добавил, что мирные граждане погибли в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом.

Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.

Иван Косицын
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