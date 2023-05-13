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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 11:18
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Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела

Снаряд попал в частный жилой дом. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Снаряд попал в частный жилой дом. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли женщина и трёхлетний ребёнок. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, во время обстрела посёлка Горняк Куйбышевского района погибли женщина и ребёнок", — отметил он.

Кулемзин добавил, что мирные граждане погибли в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом.

Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке
Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.

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Иван Косицын
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