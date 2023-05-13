Женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погибли женщина и трёхлетний ребёнок. Об этом в телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, во время обстрела посёлка Горняк Куйбышевского района погибли женщина и ребёнок", — отметил он.

Кулемзин добавил, что мирные граждане погибли в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом.