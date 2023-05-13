ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 07:25

Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Мэр Кулемзин опубликовал фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Последствия обстрела школы в Донецке. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела школы в Донецке. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Появились фото с последствиями обстрела школы в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины. Кадры опубликовал мэр города Алексей Кулемзин.

  • Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
  • Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

1 / 2

В телеграм-канале глава Донецка написал, что в учебном заведении зафиксированы серьёзные повреждения кровли и остекления. Масштабы разрушений уточняются.

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск
ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.

BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar