Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Появились фото с последствиями обстрела школы в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины. Кадры опубликовал мэр города Алексей Кулемзин.





В телеграм-канале глава Донецка написал, что в учебном заведении зафиксированы серьёзные повреждения кровли и остекления. Масштабы разрушений уточняются.