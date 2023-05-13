Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке
Мэр Кулемзин опубликовал фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела школы в Донецке. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
Появились фото с последствиями обстрела школы в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины. Кадры опубликовал мэр города Алексей Кулемзин.
В телеграм-канале глава Донецка написал, что в учебном заведении зафиксированы серьёзные повреждения кровли и остекления. Масштабы разрушений уточняются.
Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.