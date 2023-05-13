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13 мая, 07:25

Появились фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

Мэр Кулемзин опубликовал фото с последствиями обстрела ВСУ школы в Донецке

<p>Последствия обстрела школы в Донецке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/16869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Последствия обстрела школы в Донецке. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

Появились фото с последствиями обстрела школы в Донецке со стороны Вооружённых сил Украины. Кадры опубликовал мэр города Алексей Кулемзин.

  • Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
  • Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk
    Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

Последствия обстрела школы в Донецке. Фото © t.me / kulemzin_donetsk

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В телеграм-канале глава Донецка написал, что в учебном заведении зафиксированы серьёзные повреждения кровли и остекления. Масштабы разрушений уточняются.

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

ВСУ второй день подряд обстреляли Луганск

Ранее Лайф писал, что украинские войска утром в субботу, 13 мая, обстреляли Донецк. В частности, было повреждено здание школы № 51 в Куйбышевском районе города.

Иван Косицын
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