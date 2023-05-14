В Донецке заявили о мощных взрывах

Около 10 сильных взрывов слышали в ряде районов Донецка днём 14 мая. Как сообщает ТАСС, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным агентства, наиболее сильные обстрелы со стороны ВСУ пришлись на западную часть Донецка. В силовых структурах отметили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе города.