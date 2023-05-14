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14 мая, 11:38

В Донецке заявили о мощных взрывах

ТАСС: Около 10 сильных взрывов слышали в ряде районов Донецка

Около 10 сильных взрывов слышали в ряде районов Донецка днём 14 мая. Как сообщает ТАСС, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным агентства, наиболее сильные обстрелы со стороны ВСУ пришлись на западную часть Донецка. В силовых структурах отметили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе города.

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Ранее Лайф писал, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела. Снаряд попал в частный жилой дом.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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