В Донецке заявили о мощных взрывах
ТАСС: Около 10 сильных взрывов слышали в ряде районов Донецка
Около 10 сильных взрывов слышали в ряде районов Донецка днём 14 мая. Как сообщает ТАСС, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
По данным агентства, наиболее сильные обстрелы со стороны ВСУ пришлись на западную часть Донецка. В силовых структурах отметили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе города.
Ранее Лайф писал, что женщина и ребёнок погибли в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела. Снаряд попал в частный жилой дом.
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ТАСС / Николай Тришин