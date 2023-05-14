В Киеве ушли от ответа насчёт возможности ударов ракетами Storm Shadow по территории России
В Киеве не подтвердили применение британских ракет Storm Shadow по территории РФ
Ракета Storm Shadow. Обложка © Wikipedia / Rept0n1x
Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил информацию о том, что Киев начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории РФ. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли об этом официально объявлено.
В эфире одного из украинских телеканалов Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow, или мы увидим результаты их действия", заявил, что вопрос с британскими снарядами решён, "всё уже продумано".
"Думаю, вы правы", — добавил он, касаясь второй части вопроса.
Напомним, ВСУ несколько дней подряд обстреливали Луганск. Так, вечером 12 мая там раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по городу очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан. При обстреле Луганска 12 мая украинские войска применили две крылатые британские ракеты Storm Shadow и одну ракету для противодействия средствам ПВО ADM-160B MALD производства США. А накануне Киев обстрелял посёлок Юбилейный на окраине Луганска. Был слышен мощный взрыв. После атаки в больницу доставлено два человека. Как сообщалось, для удара по посёлку ВСУ вновь применили крылатую ракету Storm Shadow.