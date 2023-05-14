В Киеве ушли от ответа насчёт возможности ударов ракетами Storm Shadow по территории России

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил информацию о том, что Киев начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории РФ. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли об этом официально объявлено.

В эфире одного из украинских телеканалов Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow, или мы увидим результаты их действия", заявил, что вопрос с британскими снарядами решён, "всё уже продумано".