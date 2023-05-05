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Опубликовано 5 мая 2023, 13:45
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Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения, направляемых в зону СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу совершил поездку в Южный военный округ, где проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС РФ в районы спецоперации.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков, отвечающий за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, представил генералу армии Сергею Шойгу новые партии поставленных предприятиями ОПК современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск", — говорится в сообщении ведомства.

Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения, направляемых в зону СВО. Видео © Минобороны РФ

Также Шойгу осмотрел базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из районов боевых действий. Он поставил Кузьменкову задачу держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения группировок войск в зоне СВО всем необходимым.

Кроме того, глава Минобороны Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке и планы дальнейших действий.

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Напомним, генерал-полковник Алексей Кузьменков был назначен замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению в конце апреля. Ранее эту должность занимал Михаил Мизинцев.

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Александра Вишнякова
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